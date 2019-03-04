Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'deki erteleme maçında kendi evinde ağırladığı İzmir Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübünü 5-3 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'deki erteleme maçında kendi evinde ağırladığı İzmir Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübünü 5-3 mağlup etmeyi başardı.



Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı erteleme maçında kendi evinde karşılaştığı İzmir Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübünü 5-3 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Mehmet Başaran (3), Battal ve Fuat'ın golleriyle maçtan galip ayrıldı.



Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve Süper Lig'in ilk maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Sezgin, galibiyeti tüm taraftarlarına ve kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya armağan ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

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