"Türkiye sağlığa en kolay ve en ucuza ulaşabilen ülke"

" Türkiye'de Sağlık Sistemi" konulu bir konferans veren TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, günümüzde Türkiye'nin sağlığa en kolay ve un ucuz ulaşabilen bir ülke olduğunu söyledi.



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" etkinliğine katıldı. Bu kapsamda üniversitede düzenlenen etkinliğe, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız "Türkiye'de Sağlık Sistemi" konulu bir konferans verdi. Konuşmasının başında geleceğin tıbbi sekreterleri olan üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerinin bu özel gününü kutlayan Yediyıldız, "Bahtınız açık olsun umarım hep başarılı olursunuz" dedi.



"Sağlık tüm dünyanın önemli meselesi"



Konuşmasında sağlığın sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın meselesi olduğunun altını çizen Dr. Şenel Yediyıldız, "Bugün dünyanın ilerlemiş ülkelerine bakın, hepsinde sağlıkla ilgili sorunlar var. Yapılanlar var, yapılamayanlar var, yapılmak istenenler var. Ama hepsi bir sorun. Neden? Çünkü sağlık meseleleri sürekli değişiyor" " dedi. Sağlığın bir hizmet sektörü olduğunu ve sürekli yenilenme gerektirdiğini vurgulayan Yediyıldız şöyle konuştu: "Sağlığın; hizmeti alan, hizmeti veren, bu hizmette çalışanlar gibi birkaç ayağı var. Hizmeti alan millet, hizmeti veren de devlet. Devlet hizmeti milletin istediğine yakın, ama ucuz veriyor. Millet de istiyor ki bu hizmete kolay ulaşayım, ücretsiz olsun ve güvenli olsun. Çalışanlar da istiyor ki az çalışayım, çok kazanayım. Böyle bir tabloda ortaya iyi hizmet çıkması lazım. Yani bu hizmeti alan, bu hizmeti veren devlet hem çalışanını hem de hizmet verdiği insanları memnun etmesi lazım"



"İstanbul'da kuyruk olmayan hastane yoktu"



Özellikle İstanbul'da bir dönem kuyruk olmayan bir hastanenin olmadığının altını çizen Dr. Şenel Yediyıldız bugün o kuyrukların son bulduğunu söyledi. Yediyıldız şöyle devam etti: "O günlerden bugünlere geldik. Bugün Türkiye dünyada sağlığa en kolay ve en ucuz ulaşılan ülkedir. Demek ki biz sağlık hizmeti alanı memnun etmişiz. Memnun etmediğimiz kesim arasında günümüzde sağlık çalışanları bulunuyor, bir de devletin zorlanması söz konusu. Çalışanları memnun etmek çok zordur. Herkesin bir hayali vardır, o hayalini yakalamaya çalışır. Biz 2004'te çıkardığımız sağlık yasasıyla hastaneleri birleştirdik, hizmetleri ortak vermeye başladık. O yasa ile çalışanların umudunu kırdık biraz. Umudunuz kırılmışsa memnun olamazsınız. Bu kapsamda muayenehaneler kapandı. Doktorlara da denildi ki muayenehaneni kapatıyorsun, sadece hastanede çalışıyorsun, sana da şu kadar ücret ödüyoruz. Aslında verilen ücret eski dönemlerden daha fazladır."



"Sağlık çalışanın eve ekmek götürme derdi olmamalı"



Konuşmasına "Bir sağlık çalışanının eve ekmek götürme derdi olmamalı" sözleriyle devam eden Dr. Şenel Yediyıldız şunları söyledi: Bir sağlık çalışanının akşam eve ekmek götürme veya çocuğuna bir şey alamama derdi olmamalı, ev kirası problemi olmamalı, arabası olmaması gibi bir problemi olmamalı. Sağlık çalışanlarının bu tür sorunlarının olmamasını sağlayabilmek en büyük hedefimiz. Bunun yanı sıra devletin bu hizmeti verebilmesi için ekonomisinin güçlü olması lazım. Devletin sağlığa ayırdığı bütçenin biraz daha yüksek olması gerekir. Devletin de tabii ki bütçe olarak bazı zorlukları bulunuyor. 'Biz devletten bu hizmeti alalım da devlet ne olursa olsun' düşüncesinde olmamamız lazım. Bu gemide hep beraberiz, batarsak hep beraber batarız. Onun için önce gemi ayakta kalmalı."



Konferansın sonunda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız'a İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan tarafından plaket takdim edildi. Yediyıldız daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL