Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı - Son Dakika

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı

23.03.2021 10:59

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Kovid-19'a yönelik 6 ayrı aşı projesini desteklediklerini ve 2 aşı projesi için de destek hazırlığı aşamasında olduklarını belirterek, "Bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Kovid-19'a yönelik 6 ayrı aşı projesini desteklediklerini ve 2 aşı projesi için de destek hazırlığı aşamasında olduklarını belirterek, "Bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın." dedi.

Akdoğan, AA muhabirine Kovid-19 ile mücadele sürecinde TÜSEB bünyesinde desteklenen yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

TÜSEB tarafından Türkiye'de Kovid-19 vakalarının görülmesinin hemen ardından aşı geliştirilmesi için bilimsel proje destekleri vermeye başladıklarını anlatan Akdoğan, "Halihazırda TÜSEB altında 6 aşı projesi destekleniyor ve 2 aşı projesi de destek sürecinde, şu anda işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Akdoğan, projeler hakkında, "Şu anda TÜSEB destekli 6 ayrı aşı geliştirme projesi Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz üniversitelerinde yürütülüyor." diye konuştu.

Bu çalışmalar içinde Erciyes Üniversitesindeki aşı adayının Faz-2 aşamasında olduğunu aktaran Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitede hala çalışmalar devam ediyor. Bugünün bilimi yarının teknolojisidir. Dolayısıyla, aşı geliştirilmesi için bilimsel süreçler sürüyor. Aşı en kısa zamanda gelecek diye umut ediyoruz. Bu konuda gerek bilim insanları gerek TÜSEB gerekse de TÜBİTAK araştırma geliştirme için gerekli destekleri çok hızlı bir şekilde verdi ve vermeye de devam ediyor. Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı için çalışmalar devam ediyor, ön sonuçların açıklanması için biraz daha vaktimiz var."

İnsan deneylerinin temelde Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 olmak üzere 3 aşamada değerlendirildiğini belirten Akdoğan, öncelikle Faz-1 aşamasında küçük bir grupla çalışma yapıldığını aktardı. Akdoğan, "Bu aşamada güvenliğinin kontrol edildiği 10'lu sayılarla, 40-50 kişi gibi çalışmalar yapılıyor, daha sonra Faz-2'ye geçildiğinde sayı 100'lü rakamlara ulaşıyor. Faz-3 aşamasına gelindiğinde de binlerle ifade edilen rakamlara ulaşılıyor." diye konuştu.

Burun spreyi şeklinde uygulanacak aşı adayı da desteklenenler arasında

TÜSEB bünyesinde destek verilen aşıların özelliklerine ilişkin açıklama yapan Akdoğan, Erciyes Üniversitesinde inaktif aşı geliştirildiğini söyledi.

Akdoğan, bunun dışında çok farklı tiplerde aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirtti. Destekledikleri projeler arasında burun spreyi şeklinde uygulanan aşının da olduğunu bildiren Akdoğan, "Bu, dünyada da yeni bir teknoloji. Nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklindeki aşı çalışmasının da Ar-Ge süreci devam ediyor. Bu aşı adayı için henüz insan deneylerine başlanmadı. Bu aşı adayı, özel bir kuruluş tarafından geliştirilen farklı bir aşı. " dedi.

Yerli aşılara ilişkin bilimsel çalışmaların tamamlanmasından sonra ürünün ortaya çıkacağını dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmaları bir süreç gerektirdiğinden şu an bu çalışmaların devam ettiğini demekle iktifa ederim. Ama bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın. Aşıların Faz-3 aşaması tamamlandıktan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gerekli onaylar alındıktan sonra üretim gerçekleştirilecek ve yaygın aşılamaya geçilecek. Üretim de Türkiye'de gerçekleştirilecek."

Yerli aşı çalışmasında yer alan bilim insanları bir araya geldi

TÜSEB Başkanı Akdoğan, destek verdikleri Kovid-19 aşı projelerinin araştırma ekiplerinin 21-22 Mart'ta Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda bir araya geldiğini ifade etti.

Bilim insanlarının yerli aşı çalışmalarında önemli tecrübeler kazandığına dikkati çeken Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte elde edilen kazanımların ve tecrübelerin paylaşılması, bilim insanlarının birbiriyle etkileşime girmesi, problemlerin ele alınması, cihaz ve sarf malzemelerinin paylaşılması gibi iş birlikleri olması amacıyla araştırmacılarımızı bir araya getirdik."

Süreç boyunca araştırmacıları gerek üniversitelerinde ziyaret ederek destek olduklarını gerekse de çevrimiçi toplantılarla çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Akdoğan, "Çalışmalar belirli aşamalarla gidiyor ve bu aşamalar da belirli aralıklarda araştırmacılarımız tarafından raporlanıyor, ardından da Aşı Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek yönlendirme ve destekleme sürecinin devam etmesi için çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TÜSEB Başkanı Akdoğan, hayvan deneyleri yapılan merkezlerdeki uzmanların da çalıştayda yer aldığına işaret ederek, bilim insanlarının hayvan deneyleri aşamasında karşılaşılabilecek problemler ve hazırlıklar konusunda tecrübelerini aktardığını söyledi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı

Araştırma Geliştirme, Erhan Akdoğan, Erciyes, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Son Dakika! Kritik zirvede ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! Kritik zirvede ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı         
12:28
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei