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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı "Aziz Sancar Bilim Ödülü" verecek - Son Dakika

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı "Aziz Sancar Bilim Ödülü" verecek

25.09.2021 11:23
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına her yıl "TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına her yıl "TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

TÜSEB'in ödül yönetmeliğinde değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikteki değişikliğe göre, yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verilecek. Toplam ödül miktarı 100 bin lira olacak. Bu ödül, her yıl en fazla iki kişiye verilebilecek. Ödülün iki kişiye verilmesi halinde toplam ödül miktarı adaylar arasında eşit olarak paylaştırılacak ve ödül alanlar eş değer sayılacak.

Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilecek ya da aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilecek. Ödüle TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından bilim veya hizmet ödülü almış bilim insanlarıyla, üniversite rektörlükleri, bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları aday gösterebilecek.

TÜSEB Hizmet ve Teşvik Ödülü

Yönetmelikte yapılan değişiklikle sağlık bilim ve teknolojilerinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere TÜSEB Hizmet Ödülü verilmesi de kararlaştırıldı. Bu ödüle kişisel başvuru olanağı bulunmamakta birlikte, aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilecek. Aynı kurumların adaylar göstereceği daldaki ödül ise her yıl bir kişiye verilmek üzere 50 bin lira olacak.

Çalışmalarıyla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına ise TÜSEB Teşvik Ödülü verilecek. Bir kişinin en fazla üç kez başvurabileceği ya da aday gösterilebileceği bu dalda her yıl en fazla 5 kişiye ödül verilecek. Bu kişilerin her birine verilecek ödül miktarı 30 bin lira olacak ve ödül alanlar eş değer sayılacak.

Diğer ödüller

TÜSEB tarafından ayrıca her yıl Bilimsel Eser Teşvik Ödülü, TÜSEB Özel Ödülü, Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ve ayrıca TÜSEB Yarışma Ödülleri de verilecek.

Buna göre ise "Web of Science ve Core Collection" veri tabanlarında doküman türü makale olarak tanımlanmış ve Türkiye adresli kurumlardan yayımlanmış uluslararası bilimsel araştırma makalesi sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilere TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü verilebilecek.

Bu dala, etki değeri en az 10 ve üzeri dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ile başvuru yapılabilecek. Yayın başına verilecek toplam teşvik miktarı, 25 bin lirayı geçmemek üzere teşvik kapsamına alınacak dergilerin minimum etki değeri dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenecek. Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaların sahibi hayattaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da TÜSEB Özel Ödülü verilebilecek. Bu ödül, aynı kişiye en fazla bir kez verilecek ve ödül miktarı, 100 bin lira ile plaket ve berat olarak verilecek.

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ürünlerin ve süreçlerin değerlendirilerek ödüllendirilmesi amacıyla Türkiye merkezli sermaye şirketlerine ise TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü verilecek. Bu ödül, aynı sermaye şirketine en fazla iki kez olarak plaket ve berat şeklinde verilecek. Bu ödül için başvuru alınmayacak.

TÜSEB tarafından düzenlenen veya TÜSEB'in paydaş olduğu sağlık bilim ve teknolojileri alanındaki yarışmalar neticesinde ilk üç sırayı alan yarışmacılara veya takımlara da TÜSEB Yarışma Ödülleri verilebilecek. Yarışmalar sonucunda her bir yarışmanın birincisine 60 bin lirayı, ikincisine 40 bin lirayı, üçüncüsüne ise 20 bin lirayı aşmamak üzere Başkanlık tarafından belirlenecek miktarda ödül verilebilecek.

Ödüllere ilişkin duyurular, TÜSEB tarafından belirlenen tarihlerde kurumsal internet sitesinde yayımlanacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Aziz Sancar, Türkiye, Gazete, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 'Aziz Sancar Bilim Ödülü' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı "Aziz Sancar Bilim Ödülü" verecek - Son Dakika
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