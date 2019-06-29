Son Dakika Haberleri: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu

19 dakika önce

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Sendikal hareketin olmadığı ülkelerde gelirin dağıtımındaki adalet azalır." dedi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Sendikal hareketin olmadığı ülkelerde gelirin dağıtımındaki adalet azalır." dedi.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın 20. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Otel'de yapıldı. Genel Kurula Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı.
Sendikalarının 58 yıllık bir çınar olduğunu belirten Toy, aynı zamanda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın merhum başkanları Mustafa Başoğlu'nun emaneti olduğunu söyledi.
Toy, kurulduğundan bugüne kadar Sağlık İşçileri Sendikasının vatan, millet, bayrak, ezan, hak ve emek mücadelesi verdiğini belirterek her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.
"Sendikal hareketin olmadığı ülkelerde gelirin dağıtımındaki adalet azalır. Örgütlü toplum güçlü toplumdur." ifadelerini kullanan Toy, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Toy, tam bağımsız Türkiye için sadece hükümetlerin değil, sivil toplum örgütlerin de ayrıştırıcı değil birleştirici politikaları ön planda tutması gerektiğini kaydetti.
Sağlık İşçileri Sendikasının taşerona karşı ilk adım atan sendika olduğunu dile getiren Toy, mazlum ve mağdurun yanında yer aldıklarını kaydetti.
Toy, konuşmasında Türk-İş yetkililerinden kıdem tazminatına sahip çıkmalarını da istedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Türk İş, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Türkiye, Politika
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