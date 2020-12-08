Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasından "ulaşım ücreti" tepkisi - Son Dakika

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Ücretlerle ilgili yapılacak yanlış uygulamaların karşısında olacağız ve işçilerimizin yol paraları ödenmezse biz bunu hukuk zeminine taşıyacağız." dedi.

Erciyes Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi için kente gelen Toy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmelerinin ilkini tamamladıklarını söyledi.

Taşeron firma üzerinde ezilen işçilerin toplu sözleşmeye, insani bir ücrete kavuşturulması için mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Toy, Kayseri'de ulaşım konusunda sağlık çalışanlarından ücret talep edildiğini aktardı.

Toy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına belediyelerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ulaşımın ücretsiz olarak ilan edildiğini ifade etti.

"Bunun yanında yol ücretlerinin kesileceği duyumlarını alıyoruz." diyen Toy, pandemi sürecinde omuzlarında ağır yük taşıyan, mağdur olan çalışanlarımıza böyle küçük meblağların hesabını yapmanın kurumlara yakışmadığını dile getirdi.

Toy, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak yaptığımız son sözleşmede ücret bölümündeki maddemizde 'işverence karşılanır' maddesine yeni dönemde Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık Sendikasının yaptığı sözleşmede yol gideri maddesine ek bir madde konularak, 'kart veya bilet uygulaması olan yerde verilemez' gibi bir ibareyi gördük. Bu, işverenlerin muallak yorumlar yapmasına sebep olmuştur. Biz sendika olarak işçilerimizin arkasında duracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Bu ücretlerle ilgili yapılacak yanlış uygulamaların karşısında olacağız ve işçilerimizin yol paraları ödenmezse biz bunu hukuk zeminine taşıyacağız. İşçilerin haklarını sonuna kadar alacağız."