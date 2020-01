Türkiye Sağlık STK'ları Platformu tanıtım toplantısı (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sağlıkta hem finansal olarak vatandaşları koruyarak hem de devletin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak diğer birçok ülkeye nazaran daha az harcamayla, daha çok hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, "Aslında bunu söylüyoruz ama muhalefet sürekli çarpıtma yoluna gidiyor ama uluslararası veriler var. Rakamla ifade etmek gerekirse, kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2002'de yüzde 3,8'di. Devasa bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşüme rağmen bu bugün sadece yüzde 3,5. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 6,7'lerde." dedi.

Kaya, Türkiye Sağlık STK'ları Platformunun (TÜSEP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, platformun ülke, millet ve büyük gönül coğrafyası için büyük işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Yurt dışında sağlık STK'ları tarafından yapılan işleri gördüklerinde gurur duyduklarını ancak milletin bu hizmetleri yeterince bilmediğini dile getiren Kaya, Türkiye'nin sağlıktaki dönüşümüne ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin 2002 öncesi özellikle sağlık alanında çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğunu anlatan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta dönüşüm programının başlatılmasıyla bu alanda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu başarının dünya tarafından da takdir edildiğini ve sağlık otoriteleri tarafından Türkiye'nin model ülke olarak gösterildiğini vurgulayan Kaya, 2002'de 72 olan ortalama yaşam süresini 78,3'e yükseldiğini, anne-bebek ölüm oranlarının düşürüldüğünü, vatandaşların sağlık hizmetinden memnuniyet oranlarının yüzde 71'lere çıkarıldığını anlattı.

Sağlıkta dönüşümde yapılanlara ilişkin bilgi veren Kaya, Türkiye'nin, doğal afetlerde diğer ülkelerde de hizmete koşan ve gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan Avrupa'nın en büyük tıbbi ve tecrübeli kurtarma ekibine sahip olduğunu vurgulayarak, koruyucu sağlık hizmetleri, teşhis ve tedavi alanlarında da önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hastanelerin şartlarını çok ciddi anlamda geliştirdiklerini, nitelikli yatak sayısının yüzde 75'e çıkarıldığını belirten Kaya, geleceğin şehir hastanelerini inşa etmeyi sürdürdüklerini, bugün 10 şehir hastanesinde insanlara hizmet verildiğini dile getirdi.

"2023'e geldiğimizde tüm hastane yataklarını nitelikli hale getirmek istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehir hastanelerinin ülke ve coğrafya için büyük önem arz ettiğini, bunu "vizyon projesi" olarak çok önemsediklerini dile getirerek, "Bugün 55 bin hasta yatağı kapasitesini Türkiye olarak yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah 2023'e geldiğimizde tüm hastane yataklarını nitelikli hale getirmek istiyoruz. Tüm sağlık tesisi altyapısını da yenilemiş tek ülke olmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.

Evde sağlık uygulamasını da kendi iktidarları dönemlerinde hayata geçirdiklerini ifade eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu hizmetleri yaparken hem finansal olarak vatandaşlarımızı koruduk aslında hem de devletimizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak diğer birçok ülkeye nazaran da daha az harcamayla, daha çok hizmeti hayata geçirdik. Aslında bunu söylüyoruz ama muhalefet sürekli çarpıtma yoluna gidiyor ama uluslararası veriler var. Rakamla ifade etmek gerekirse, kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2002'de yüzde 3,8'di. Devasa bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşüme rağmen bu bugün sadece yüzde 3,5. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 6,7'lerde."

"Bu bölge her geçen gün maalesef biraz daha karışıyor"

Bu sabah haberlere bakarken sosyal medyada bir paylaşıma rastladığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"2-3 yaşlarında Suriyeli bir kız çocuğu İdlib'te yaklaşık bir ay önce bombardımanda ailesini kaybetmiş ve dün de zeytin ağaçları altında donarak ölü olarak bulunmuş. Bir Aylan bebek hadisesi gibi şu an onlarcası hemen yanı başımızda yaşanıyor ve bu eminim bizleri çok derinden yaralıyor. Bugün Türkiye'nin vicdanı, masadaki ağırlığı olmasa emin olun Suriye'deki o mazlumlar için çaba gösteren maalesef kimse yok. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Oradaki ölen insanlığın vicdanı oldu. Bölgede çözüm üretilmesi anlamında liderlik eden, gerektiği zaman masada yumruğunu vuran Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çok önemli süreçlerden geçtiğimiz şu dönemde de yine bu bölgede huzur ve barış içerisinde yaşayan sadece ve sadece Türkiye var. Bu bölge her geçen gün maalesef biraz daha karışıyor. Zor bir dönemin başlangıcındayız. Bu STK Platformu hayırlı işlere imza atacak, buna eminim ama bu coğrafyada yaşayan bireyler, sağlıkçılar olarak üzerimize her zamankinden daha fazla yük düştüğünü bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kaya, sağlıkta şiddete de değinerek, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı" çalışmalarının yapıldığını, sağlık çalışanlarının toplumda hak ettiği değeri bulmasının bütün şiddet vakalarının önüne geçebilecek yegane unsur olduğunu sözlerine ekledi.