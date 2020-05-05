Türkiye sağlık turizminin üssü olmaya devam edecek - Son Dakika

Dünyada küresel karantinaya neden olan Covid-19 virüsü her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de olumsuz etkiledi.

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, sağlık turizminin yılın ikinci yarısından itibaren ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Dünyanın eve kapandığı bir dönemi yaşadığını söyleyen Terziler, sağlık turizminin Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu, sadece saç ekiminin 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu hatırlattı.

Virüs ilelebet sürmeyecek, yılın ikinci yarısı normalleşme başlar

Terziler, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mart'ın ortasına kadar günde ortalama bin 500, 2 bin hasta kabul ederken şu anda hasta alamıyoruz. Virüs küresel anlamda büyük bir paniğe ve ani ölümlere yol açtı. Sağlık turizmi Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurt dışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum. Oturup karalar bağlamadan, bu süreci en az zararla atlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Tedbirimizi alıp bu süreci evimizde geçirirsek, yılın ikinci yarısında sosyal hayat ve ekonomik göstergeler normale döner."

Bu süreç merdiven altı döneminin sonu olacak

Sağlık turizmi sektörünün yılın ikinci yarısına şimdiden hazırlık yapması gerektiğinin altını çizen Dr. Servet Terziler, "Türkiye, özellikle saç ekimi konusunda teknoloji, hijyen ve hekimlerimiz açısından Avrupa'nın önünde. Dünya da bunun farkında. Bu işe aklını, gönlünü, birikimini koymuş ve kurumsal bir yapıda işini sürdüren klinikler önümüzdeki dönemin hazırlıklarını şimdiden yapmalı. Yaşadığımız bu olağanüstü süreç, diğer bir adıyla 'Çantacı' dediğimiz kitlenin ve merdiven altı saç ekim merkezlerinin de ortadan kalkmasına vesile olacak" dedi.

(İHA)