Türkiye Sağlıklı Büyüme Rotasına Geri Dönecek"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır.

MURAT BİRİNCİ - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır." dedi.



Leblebici, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve TEB'e ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkenin 2018'in her bir çeyreğinde birbirinden farklı özellikler taşıyan bir yıl geçirdiğini söyledi.



Bölgede ve dünyada yaşanan hareketliliğin Türkiye'ye sert yansımaları olduğuna dikkati çeken Leblebici, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen ekonomiyle ilgili alınan hızlı kararlar ve sektörle düzenleyici kurumlar arasındaki yüksek iş birliği hızlı bir şekilde dengelenme sürecine geçmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.



Leblebici, önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adım atması, hemen arkasından "son derece tutarlı ve kararlı" bir Yeni Ekonomik Programın (YEP) açıklanması, akabinde dış ilişkiler tarafında yaşanan pozitif gelişmeler sayesinde yabancı yatırımcının Türkiye'ye tekrar geri gelme sürecinin başladığını dile getirdi.



Uzun bir dönem haksız bir şekilde algı ile gerçek arasında oluşan bir açığa maruz kalındığına işaret eden Leblebici, şunları kaydetti:



"Neredeyse yabancı yatırımcı bir blok olarak ülkemize negatif baktı fakat alınan bu kararlar sayesinde bu negatif blok içinde kırılmalar oldu ve ekonomideki gerçeği gören, pozitif olarak ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri hareketlendirmeyi başardık. Bankalar sendikasyon kredilerini yenilemeye başladılar, Türk lirası tekrar değerlenme sürecine girdi. Özellikle cari açık kısmında son derece pozitif gelişmeler yaşandı. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı etkilerini göstermeye başladı. Elbette sorunun tamamını çözdük diyemeyiz. Bankacılık sektörünün altyapısı son derece sağlam. Ülkemizin temel göstergeleri, kamu borcunun milli gelire oranı, bütçe disiplinimiz en kuvvetli olduğumuz alanlar. Bunlardan hiçbir taviz vermeden süreci yönetmeye devam etmeliyiz."



"Aktif kalitesini sağlıklı tutmak dış finansman akışında elzem"



Ümit Leblebici, Türkiye'nin temel sorununun verimlilik olduğunu ve bunun da ancak reform sürecinin hızlandırılarak çözebileceğini söyledi.



Cari açığı azaltan ama büyümeyi devam ettiren her kararın verimliliği artıran birer unsur olacağını anlatan Leblebici, "Bankalar olarak reel sektörle el ele vererek ama aktif kalitemizi de sağlam tutarak büyümeyi sürdürmeliyiz. Aktif kalitesini sağlıklı tutmak dış finansmanın ülkemize akışının devam etmesi açısından elzem." dedi.



Leblebici, sektörün kredinin mevduata oranında yüzde 120'lerin üzerine çıktığına işaret ederek, "Aradaki fark dış finansmanla sağlanıyor. 2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.



"Kadın patronlara özel çözümler geliştirdik"



TEB Genel Müdürü Leblebici, eylül sonu itibarıyla toplam 68,8 milyar TL'lik kredilerin yarıya yakınını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lere kullandırdıklarını söyledi.



Leblebici, TEB KOBİ Bankacılığı ile 10 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla ve sadece finansal destek sağlamanın yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle KOBİ'lerin değişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak ve yönetim becerilerini geliştirmek üzere ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetler sunduklarını anlattı.



Endüstri 4.0 sürecinde düzenledikleri buluşmalarda KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik bilgi paylaşmayı, gelecek vizyonu çizmelerine, stratejik düşünme ve yapılanma kabiliyetlerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini aktaran Leblebici, TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara odaklanarak onlara özel çözümler geliştirdiklerini bildirdi.



"5 bin 100'e yakın iş fikrinden 700'den fazlası kabul edildi"



Ümit Leblebici, 2018'in TEB adına girişimcilik ekosistemine sağladıkları desteklerle de önemli bir yıl olduğunu belirtti.



TEB olarak yaklaşık altı yıldan bu yana TEB Girişim Bankacılığı ile odaklandıkları bu alanda ekosistemin en önemli bileşenlerinden biri konumunda olduklarının altını çizen Leblebici, ülkenin dört bir yanında açtıkları, adeta birer inovasyon merkezi olarak faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile inovatif fikirleriyle geleceğin ekonomisini inşa edecek girişimcileri desteklediklerini anlattı.



Leblebici, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar destek verdiğimiz girişimcilerle ilgili olarak şunu gururla söyleyebilirim ki 2013 yılında İstanbul Ataşehir'de açtığımız TİM-TEB Girişim Evi'ne ve aynı çatı altındaki TİM-TEB Kuluçka Merkezi'mize gelen 5 bin 100'e yakın iş fikrinden 700'den fazlası programa kabul edildi. Bu kapsamda 80'den fazla girişimciye toplam 114,2 milyon TL yatırım sağlanırken, 290'dan fazla girişimci de yaklaşık 94 milyon TL devlet desteği alma imkanı elde etti. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesini TEB Özel Melek Yatırım Platformu, TEB Özel Yatırımcı Kulübü, TEB Fintech Future Four gibi birçok özel proje ile de destekliyoruz. 2018 yılında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla farkındalığı artan sosyal girişimcilik kavramına yönelik yeni bir çalışma başlattık."



"Mobil bankacılığı kullanan müşterilerimizin sayısı 1 milyonu aştı"



TEB Genel Müdürü Leblebici, dijital bankacılık alanındaki öncülükleri ve sektörde yaşanan dijital dönüşümün getirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere geçen yıl hayata geçirdikleri TEB Pratik Şube'lerin sayısını artırarak Türkiye'nin pek çok noktasında hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.



Dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı olan TEB Pratik Şube'lerin sayısının İstanbul'da 8, Bursa'da 8, Denizli'de 5, İzmir'de 4 olmak üzere toplam 25'e ulaştığı bilgisini veren Leblebici, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dijital bankacılığa yatırım yapan ilk bankalardan biri olarak bu alandaki bilgi birikimimizle, her geçen gün dijital kanallardan sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi merkeze aldığımız bir yıl oldu. Dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB'in kullanıcı sayısı üçüncü yılında 650 bini aştı. Bugün her iki müşterimizden biri online bankacılık kullanırken müşterilerimiz bankacılık işlemlerinin yüzde 86'sını dijital kanallardan yapılıyor. Mobil bankacılığı kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1 milyonu aştı. Kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içeriğiyle öne çıkan CEPTETEB ile müşterilerimizin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan kolayca yapmalarını sağlıyoruz."



"Tasarrufun tabana yayılması için çalışıyoruz"



Ümit Leblebici, TEB'in, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada önemli bir rol üstlenen Finansal Kapsama Programları'nın Türkiye'de en eski uygulayıcılarından biri olduğunu söyledi.



2012'de kurdukları TEB Aile Akademisi ile altı yıldır ülke genelinde tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Leblebici, uzman eğiticilerle bugüne kadar toplumun pek çok farklı kesimine ulaştırdıkları finansal okuryazarlık eğitimlerini bu yılda çok sayıda katılımcıyla buluşturduklarını ifade etti.



Leblebici, 2018 yılında bu alandaki en büyük yeniliklerin ise dijital finansal okuryazarlık konusunda olduğunu dile getirdi.



Dijital dönüşüm sürecinde fintech'lerle birlikte çözüm üreten, kendi fintech geliştirme programını yaratan ve uygulayan bir banka olarak, bugünün üniversite öğrencileri, yarının finansal tüketicileri için "Dijital Finansal Okuryazarlık Programı" başlattıklarını aktaran Leblebici, şöyle devam etti:



"Program kapsamında il il gezerek farklı üniversitelerde gençlerle buluşuyor, onlara yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında bilgi veriyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizi tasarrufa teşvik etmek ve birikim yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yatırım alışkanlığı az olan, nakit akışını düzenleyerek birikim yapmak isteyen müşterilerimiz için 'Marifetli Hesap' adlı ürünümüzü sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimizin küçük tutarlarla da olsa birikim yapmalarını kolaylaştırıyoruz.



TEB olarak, katma değere dayalı ekonomi ve inovatif yaklaşımları hem bankamız hem de ülkemiz için geleceğe giden yolda başarının anahtarı olarak görüyoruz. 90 yılı aşkın bilgi ve tecrübemizle müşterilerimizin beklentilerini ön plana alan ve yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm bulmaya odaklı anlayışımızla çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız ve paydaşlarımız, sonucunda ülkemiz için iyi olanı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."



"BNP Paribas: Türkiye mükemmel bir ülke"



Ümit Leblebici, BNP Paribas'nın TEB'e ve Türkiye'ye bakışına ilişkin şunları kaydetti:



"BNP Paribas, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak ağustos ayı sonrasında atılan adımları cesur, ciddi ve son derece önemli kararlar olarak görüyor. Dalgalanmanın en yüksek olduğu dönemde grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre, Singapur Zirvesi'nde kendisine, sorulan soruya 'Türkiye mükemmel bir ülke. Türkiye ekonomisi mükemmel, insanlar çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar' diye cevap vererek ülkemize olan inancını ve güvenini en kuvvetli şekilde gösterdi."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz

Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek

Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu