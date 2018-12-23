Son Dakika Haberleri: "Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"

"Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"

3 saat önce

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:13 

Ümit Leblebici, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü Juventus, Adidas'la 408 Milyon Euroluk Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:44:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]