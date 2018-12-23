"Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.

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