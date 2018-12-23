"Türkiye sağlıklı büyüme rotasına geri dönecek"
3 saat önce
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:13
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu
Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü
Juventus, Adidas'la 408 Milyon Euroluk Sponsorluk Anlaşması İmzaladı