Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye sağlıklı gıda üreten bir ülkedir. Topraklarımızdaki kirlilikler ve gübre, ilaç kalıntıları tüm AB ülkelerinden çok daha az seviyededir. Bundan dolayı Türkiye'nin kendini bu konuda daha iyi pazarlıyor, daha iyi anlatıyor ve bunu da fiyata yansıtıyor olması lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12'incisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında bulunduğu Berlin'de Türk gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Forum kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Pakdemirli, Türkiye'nin GDO'lu ürün üretmiyor olmasını uluslararası pazarlarda pazarlanması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin sağlıklı gıda üreten bir ülke olduğunu, Türkiye'nin topraklarındaki kirlilik, gübre ve ilaç kalıntılarının tüm AB ülkelerinden çok daha az seviyede olduğunun altını çizdi.

"ÜLKEMİZİN BAŞARILARINI ANLATTIK"

Almanya, AB Tarım Komiseri, FAO Direktörü, Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Hırvatistan başta olmak üzere 17 ülke tarım bakanı ve 20'den daha fazla görüşme yaptığını belirten Pakdemirli, bu seneki Forum'un konusunun tarım ticareti ve tarımın ticaretle nasıl kalkındırılacağı olduğunu söyledi.

Forum'da lojistik ve kırsal kalkınmanın ön planda olduğunu, genç çiftçilerin, aile işletmeleri ve kadınların üzerinde durulduğunun altını çizen Pakdemirli, "Tarımın bir memleket meselesi olduğunu, tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğu konusunun altını çizdim 70 kadar bakanın olduğu toplantıda, onlar da bu konuya hak verdiler. Bakanlara Türkiye olarak şöyle bir uyarı yaptım; pilot çalışmalardan kurtulun, teşhisleri bir kenara bırakalım, çünkü dünyada tarımdaki ve ticaretteki problemlerin teşhislerinin hepsi tamamlanmıştır, artık tedaviye geçmemiz gerekiyor. Bizim bir nevi cerrah olduğumuzu anlattım, teşhisin ötesinde tedaviler yapmamız gerektiğini anlattım" diye konuştu.

Forumda orman yangınlarına dikkat çektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Biz bu konuda ülkemizin başarılarını anlattık. Yangınlarla mücadele konusunda teşkilatımızın birinci olduğunun altını çizdik" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 5 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞINI, DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ OLDUĞUNU ANLATTIK"

"Geleceğe Nefes" programını diğer ülkelerin bakanlarına anlattığını, bu projenin Türkiye'nin sınırları dışına taşınması konusunda diğer ülkelerle hemfikir kaldıklarını belirten Pakdemirli, kapanış oturumunda özellikle söz alarak Suriyeli göçmenlerden bahsettiğini kaydederek, "Konuşmamda 3,7 milyon Suriyeliden bahsettim, Türkiye'nin 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve milli geliri ile karşılaştırıldığında dünyanın en cömert ülkesi olduğunu, göç kaynaklı çıkan sorunlara ve bundan dolayı ortaya çıkan gıda, beslenememe ve yerinden yurdundan olma sorunlarına bir şekilde çözüm bulmamız gerektiğini, çözümü sadece yakındaki ülkelerin değil, coğrafya uzaklığından bağımsız tüm ülkelerin bu çözümlere katkıda bulunmaları gerektiği, hatta gelişmiş ülkelerin bu konularda katkılarında büyük eksiklikler olduğunun altını çizdim" ifadelerini kullandı.

"GIDANI KORUM KAMPANYASI İLE TÜRKİYE'DE DE ÖNEMLİ SES GETİRME VE TASARRUF YAPMA AMACI TAŞIYORUZ"

2020 yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü ile "Gıdanı Koru" isimli bir kampanya başlattıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Gıdadaki israflardan kurtulmamız gerekiyor. Dünyada her üretilen üç gıda maddesinden bir tanesi henüz bozulmamışken atılma durumu ile karşı karşıya kalıyor. Ama her dokuz kişiden birinin de aç olduğunu biliyoruz. Gıdayı atma ile ilgili ülkeler ne kadar zengin olursa olsun böyle bir lüksümüz olmadığından temaslarımızda bahsettik. Gıdanı Korum kampanyası ile Türkiye'de de önemli ses getirme ve tasarruf yapma amacı taşıyoruz" dedi.

Ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektörü üzerinde olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörünün son 17 yıldır aralıksız büyüyerek bir başarı hikayesi yazdığını söyleyen Pakdemirli, "Bu başarımızı da dünya ülkeleriyle de paylaşma imkanımız oldu. Bu başarının daha da ileriye taşınması gerekiyor, çünkü önümüzde hem bir nüfus artışı ve hem de iklim koşullarının daha da sert geçmesi bekleniyor. Türkiye bin 700'den daha fazla tarımsal ürünü ihraç eden bir ülke olarak inşallah bundan sonra daha fazla tarımsal ticaretini artıran, uluslararası işbirlikleriyle başarısını çok daha ileriye taşıyan, Türk çiftçisinin gururla ürettiği ürünleri daha iyi pazarlayabilen bir ülke haline gelecektir" diye konuştu.

"ALMAN MEVKİDAŞIM KEŞKE BU PROTESTOYU YAPAN ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZİ DE DAVET ETSEYDİ"

Alman çiftçilerin hükümetin tarım politikalarını eleştiren eylemlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Pakdemirli, "Bütün ülkelerde her konuda demokratik bir hak olarak protestolar yapılabilir. Buradaki çiftçilerin bunu yapmasını anlayabiliyorum. Buradaki asıl mesele tarım ilaçlarının gereğinden fazla kullanılması, doğanın biraz daha tahrip edilmesi sebebiyle bu konuda çiftçilere karşı verilen hükümetin bir mücadelesi var. Çiftçiler bugünkü kazançlarını düşünerek, tarım ilaçlarının kullanımdan kalkmasına karşı çıkıyorlar gibi görünüyor, iklim değişiklikleri ve diğer konularda da buradaki çiftçilerin zorlandığını kabul etmek gerekiyor. Alman mevkidaşım protestocularla görüştüklerini anlattı, keşke bu protestoyu yapan çiftçi kardeşlerimizi de davet etseydi, bizde onlarla beraber olsaydık konuşsaydık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SAĞLIKLI GIDA ÜRETEN BİR ÜLKEDİR"

"Gıdanı Koru" kampanyasına "Geleceğe Nefes" kampanyasında olduğu gibi vatandaşların sahiplenmesini istediklerini söyleyen Pakdemirli, ana amacın netice elde etmek olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Geleceğe Nefes"te 1 milyon dikebilir miyiz? Aynı gün 4 saat içinde 13,2 milyon ağaç diktik. Burada da hedef koyacağız, şu kadar tasarrufta bulunabilir miyiz, şu kadar gün evimizdeki çöpe herhangi bir gıda girmeyebilir mi diye iddialı hedefler ortaya koyacağız. Vatandaşlarımızın bu kampanyaya sahip çıkmasını bekleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin GDO'lu ürün üretmiyor olmasını uluslararası pazarlarda pazarlanması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, "Bunun bir bedeli var, Türkiye bu bedeli ödüyor, bunun karşılığını da fiyat olarak alması lazım. Türkiye sağlıklı gıda üreten bir ülkedir. Topraklarımızdaki kirlilikler ve gübre, ilaç kalıntıları tüm AB ülkelerinden çok daha az seviyededir. Bundan dolayı Türkiye'nin kendini bu konuda daha iyi pazarlıyor, daha iyi anlatıyor ve bunu da fiyata yansıtıyor olması lazım. Sadece organik ürün değil, iyi tarım uygulamalarını da çok iyi anlatıyor olmamız yazım. Bu ürünleri pazarlarken de bunun karşılığını alıyor olmamız lazım" diye konuştu.

"RUSYA'NIN DIŞINDA BAZI ADAYLAR VAR"

Türkiye'nin yangın söndürme uçağı ihtiyacı konusunda gelinen aşamanın sorulması üzerine Bakan Pakdemirli, "Biz bu süreci Savunma Sanayine devrettik. Yakın bir zamanda bir ihaleye çıkılacak. Rusya burada önemli bir aday ama Rusya'nın dışında bazı adaylar var. Japonya, kanada ve diğer ülkeler. İhalenin akabinde de bir karar alınacak" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim/İHA)