Son Dakika Haberleri: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 31. Meclis Olağan Toplantısı
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 31. Meclis Olağan Toplantısı

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda başkanlığa seçildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 31. Meclis Olağan Toplantısı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda başkanlığa seçildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda kullanılan 162 oydan 143'ünü alan Aktaş, birliğin dördüncü başkanı oldu.
Aktaş, 63 kentten toplantıya katılarak kendisine birlik başkanlığı görevini layık gören meclis üyelerine teşekkür etti.
Bursa'nın Sağlıklı Kentler Birliği hareketindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini bundan sonraki çalışmalara yansıtarak, devraldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretinde olacaklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Bizler inanıyoruz ki sağlıklı şehir, sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizliklerin azaltıldığı, temiz ve güvenli bir şehirdir. Sağlıklı şehir, kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, iş, güvenliği gibi temel gereksinimlerinin karşılandığı bir şehirdir. Sağlıklı şehir, herkese ulaşabilen, optimum düzeyde halk sağlığı ve sağlık bakımı ile herkese sağlık sunan bir şehirdir. Sağlıklı şehir, yaşanabilir kent inşa etmek için bütün dinamiklerin ortak hareketinin yanında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eden katılımcı bir şehirdir. Sağlıklı şehir, toplumsal memnuniyetin sağlandığı çağdaş bir kent için fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Bizler, birlik başkanlığı görevini yürüttüğümüz süre zarfında sağlıklı şehir hareketinin ülkemizin farklı şehirlerine taşınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Toplantıda ayrıca, yılda iki kez gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarının ikincisinin bu yıl ekim ayında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılmasına karar verildi.
Rize'nin Fındıklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa belediyelerinin yeni üye olarak kabul edildiği toplantıda, 4 üye belediyenin ayrılması konusu reddedildi.
Sağlıklı Kentler Birliği başkan vekilliklerine ise Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Alinur Aktaş, Bursa, Türkiye, Güncel
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