Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden Nilüfer'e iki ödül - Son Dakika

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri'nde, Nilüfer Belediyesi, 102 proje arasından iki ödül birden aldı. Nilüfer Belediyesi'nin "Kompost Ünitesi" ile "Geleceğe Katılın" projesi ödüle değer görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 11. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri sahiplerine törenle verildi. Ödül töreni, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin İzmir'de Suat Taner Sanat Merkezi'nde düzenlediği 34. olağan meclis toplantısının ardından düzenlendi.

Ödül töreni öncesinde düzenlenen meclis toplantısının ana gündemini pandemi süreci ve birlik üyesi belediyelerin bu süreçte yaptıkları çalışmalar oluşturdu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül törenine geçildi.

"Sosyal sorumluluk", "Sağlıklı şehir planlaması", "Sağlıklı yaşam", "Sağlıklı çevre" olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmada bu yıl toplam 102 proje değerlendirildi. Nilüfer Belediyesi, "Çöpe atmıyoruz toprağa kazandırıyoruz" adıyla hayata geçirdiği "Kompost Ünitesi" ile "Sağlıklı Çevre" kategorisinde birincilik ödülüne değer görüldü. Nilüfer'e ikinci ödül de "Sosyal sorumluluk" kategorisinde geldi. Nilüfer Belediyesi bu kategoride de gençlerin öncülüğünde yürütülen, yerel yönetimler açısından katılım ve stratejik planlama konularında ulusal bir model haline gelen "Geleceğe katılın" projesiyle jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Erdem: Ödüllere doymayan belediyeyiz

Ödül töreninin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Nilüfer yine farkını gösterdi. Sağlıklı Kentler Birliği'nden iki ayrı ödül aldık. Nilüfer'e bu ödülü getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödüllere doymayan bir belediye olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin pandemi süreci ile birlikte öneminin bir kat daha arttığını vurgulayan Erdem, "Sağlıklı Kentler Birliği'nin bir görevi de halkın sağlığına yönelik çalışmaları yürütmek. Bu görev, bu yıl daha da anlamlı hale geldi. Yerel yönetimler salgın nedeniyle çok daha önemli çalışmaları üstlendi. Birçok belediye de bu anlamda ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden iki tanesi de bize kısmet oldu. Biz de bu süreç içerisinde sağlık alanında birçok çalışmaya öncülük ettik. Bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA