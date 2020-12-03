Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi açıldı - Son Dakika

Suluova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi mensuplarına tahsis edilen dernek ofisinin açılışı yapıldı.

Kaymakam Abdullah Şen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu, bu şuur ve bilinçle tüm engelli bireylere destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok da açılışını yaptıkları yeni dernek ofisinin yanı sıra yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Parkı'nın da tüm engelli bireylere tahsis edeceklerini anlatarak, "Aslında en büyük engel sevgisizliktir. Engelli kardeşlerimizin hayata dair beklentilerine duyarsız kalmak, onlara yapılabilecek en büyük engeldir. Daha iyi bir yaşam sürmek onların en doğal hakkıdır. Geleceğe daha umutla bakabilmek her Türk vatandaşı gibi onların da hakkıdır. Belediye olarak her zaman engellilere sahip çıkarak destek verdik." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz, Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür plaketi sundu.