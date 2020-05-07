Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi'den

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde engellilere ve refakatçilerine izin verilmesini istedi.

Çelebi, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "10-16 Mayıs Engelliler Haftası"nda farkındalık etkinliklerini gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi. Virüsün engelli ve engelsiz tüm bireyleri etkilediğini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"Kısıtlama günlerinde, refakatçi ihtiyacı olan engellilerin dışarı çıkmalarında refakatçilerine de izin verilmelidir. Anne babaları engelli olan 20 yaş altı çocukların, ailelerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaları için çıkışlarına müsaade edilmelidir. Evde uzun süre kalan engellilere psikologlar tarafından destek verilecek özel bir telefon hattı kurulmalıdır."

Devletin 2002'den bu yana engellilere yönelik olumlu adımlar attığına işaret eden Çelebi, "Kanun, engelli haklarını karşılamasına rağmen uygulamalardaki eksiklikler yüzünden, aksamalar meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece Türkiye'de EKPSS'nin uygulandığını ifade eden Çelebi, engellilerin istihdamda sorunlar yaşamaya devam ettiğini savundu.

Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğuna işaret eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Engelli bireyler, bilim, teknoloji, edebiyat, müzik, spor, siyaset gibi birçok hususta kendilerini kanıtlamış olmalarına rağmen ülkemizde bakanlık, valilik, kaymakamlık, hakimlik, savcılık gibi görevler verilmemektedir. Engelli bireylerin bu tür görevlere de gelebilmesi için gerekli kanuni düzeltmelerin yapılmasını istiyoruz."