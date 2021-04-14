Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor

14.04.2021 11:49

Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor Türkiye, dünyaya örnek olan korona virüs mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor.

Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor

GAZİANTEP - Türkiye, dünyaya örnek olan korona virüs mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor. Türkiye'nin sorumluluk sahasındaki bölgelerde kurulan laboratuvarlarda PCR testi yapılıp vakalara anında müdahale edilebiliyor.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Cerablus ve El-Bab bölgelerinde sivil toplum kuruluşları ile birlikte kurulan laboratuvar sayesinde testler bölgede yapılıp müdahaleler Türkiye'nin kontrolündeki hastanelerde yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tiryaki, salgının Suriye'de de görüldüğünü belirterek, Türkiye'deki kadar yaygın olmadığını söyledi. Türkiye'dekinden farklı bir çalışma yapmadıklarını belirten Tiryaki, "Şu anda Cerablus ve El-Bab bölgelerini kontrol altında tutuyoruz. Orada da buradakinden farklı bir çalışmamız olmadı, orada da covid var ama buradaki kadar yaygın değil, buradaki kadar ağır geçirmiyorlar fakat bir şekilde hastalık orada yayılıyor" dedi.

"PCR laboratuvarı kurduk"

Yayılımın fark edildiği andan itibaren Türkiye'dekinin benzeri bir çalışma başlattıklarını kaydeden Tiryaki, şu anda Cerablus'ta PCR testi alabilir durumda olduklarını söyledi. Çalışmaları STK'larla birlikte yürüttüklerini kaydeden Tiryaki, "Bunu fark ettiğimiz andan itibaren de o bölgede de Türkiye'nin benzeri bir çalışma başlattık, hızlı bir şekilde filyasyon ekipleri kurduk onların araçlarının alınmasını ve kiralanmasını sağladık. Bunların büyük bölümünü TSK'larla planladık çünkü araç ve personel desteğine ihtiyacımız vardı. Bu noktada da bunları STK'lardan sağladık. Fakat kontrolü, çalışma usullerini biz belirledik. Onlar bizimle birlikte bu çalışmaları yürüttüler oldukça da başarılı sonuçlar aldık. Bölgede yaptığımız çalışmalar sonucunda STK'larla birlikte PCR Laboratuvar kurmayı başardık şuan Cerablus'ta da PCR testi alabilir durumdayız. Hasta vatandaşların testlerini aldığımız zaman bölge içerisinde sonuçlandırabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Hastane girişlerine çadırlar kurduk"

Ciddi bir vaka olmamasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Tiryaki, "Yine oradaki tüm birinci basamak sağlık kuruluşlarının önlerine çadır kurularak gerekse farklı izole alanlar oluşturularak gelen ilk başvurularda ateş ölçümü ilk muayenelerin yapılması sonucu covid şüpheliyse bizim kendi yönettiğimiz hastanelere sevki sağlanıyor. Yine hastanelerimizde belli bir servis ve yoğun bakım hastalarımız için orada ayrıldı. Şu an için ciddi bir doluluğumuz yok, orada ciddi bir vaka da yok zaten ama yine de bölgede bir yayılım söz konusu" dedi.

Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor
Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor
Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor
Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor

PCR Testi, Cerablus, Türkiye, Suriye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
12:57
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu         
11:52
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası         
11:39
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 13:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye'de de sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei