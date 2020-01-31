Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

6 saat önce

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor, System.String[]

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada aralarında Irak, Özbekistan ve Lübnan'dan atletlerin de bulunduğu 869 sporcu yarışacak.

Büyüklerde Türkiye rekorlarına imza atan Alperen Acet, Emel Dereli, Buse Arıkazan ve Mikdat Sevler de şampiyonada boy gösterecek.

Atletizm, Türkiye, Ataköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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