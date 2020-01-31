Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada aralarında Irak, Özbekistan ve Lübnan'dan atletlerin de bulunduğu 869 sporcu yarışacak.

Büyüklerde Türkiye rekorlarına imza atan Alperen Acet, Emel Dereli, Buse Arıkazan ve Mikdat Sevler de şampiyonada boy gösterecek.