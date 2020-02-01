Türkiye Salon Şampiyonası'na başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Salon Şampiyonası'na başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Salon Şampiyonası'na başladı

6 saat önce

Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı.

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Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı. Yarın sona erecek şampiyonda 887 atlet yarışıyor.


Kış sezonunun pistteki en önemli yurt içi organizasyonu olan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, bugün Ataköy Atletizm Salonu'ndaki müsabakalarla başladı. Yarışmalara Irak, Özbekistan ve Lübnan'dan gelen misafir atletlerle birlikte toplam 887 kayıt yaptı. Büyükler ve U20 kategorilerinde gerçekleşen organizasyon, 9 Şubat'taki Balkan U20 Salon ve 15 Şubat tarihindeki Balkan Salon Şampiyonası'na gidecek milli takımın da belirlenmesini sağlayacak.


Yarın sona erecek şampiyonun ardından Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışacak Türk Milli Takımı belirlenecek. - İSTANBUL

Atletizm, Türkiye, Ataköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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