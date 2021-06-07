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Türkiye Salsa 5. Etap Dans Yarışması; Marmaris'te tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Salsa 5. Etap Dans Yarışması; Marmaris'te tamamlandı

07.06.2021 16:27
Türkiye Salsa 5. Etap Dans Yarışması; Marmaris'te tamamlandı, System.String[]

4 - 5 Haziranda gerçekleşen Türkiye Kulüplerarası Salsa Dans Yarışması'nda 741 dansçı; Show Çiftler, Solo Kadınlar ve Solo Erkekler kategorilerinde performanslarını sergilediler.

Otel müşterileri ve dansçı yakınlarıyla birlikte 1000'den fazla kişinin tanık olduğu yarışmalar sırasında; havuz başı ve açık alanlara taşan workshop etkinlikleriyle, Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalını aratmayan renkli görüntüler oluştu.

Yarışmalara Türkiye genelinden: Adana Dans Atölyesi ve Spor Kulübü, Adana Ritim ve Latin Dans Spor Kulübü Derneği, Akif Okudan Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Aytunç Bentürk Dans ve Spor Kulübü, Berk Kaya Dans ve Spor Kulübü Derneği, Bodrum Dans Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Boğaziçi (Bosphorus) Dans Sporları Kulübü, Çankaya Belediyesi Eşli Danslar Spor Kulübü Derneği, D&S Dans Spor Kulübü Derneği, Dans Adres Dans Sporları Kulübü, Dans Sporu 34 Spor Kulübü, Dansevi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Eda Söz Dans ve Spor Kulübü Derneği, Ege Latin Dansları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü Derneği., Fenomen Dans ve Sanat Spor Kulübü Derneği, Fit Dance Gençlik ve Spor Kulübü, Hayat Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Kripto Dans ve Spor Kulübü, Kristaller Dans (Crystals Dance Akdm) Spor Kulübü, Kuşadası Dans Sporları Kulübü, Manisa Dans Akademi Gençlik Spor Kulübü, Muğla Dans ve Gençlik Spor Kulübü, Muğla Gençlik ve Spor Kulübü, Nüans Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Seans Dance Kültür ve Gençlik Spor Kulübü, Söke Dans Severler Spor Kulübü Derneği, Tarz Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Toplu Ritimsel İkili Oynanan Dans ve Spor Kulübü, Yağız Bankoğlu Dans ve Spor Kulübü Derneği, Yıldız Dans ve Spor Kulübü olmak üzere 31 spor kulübü katıldı.

SALSANIN DİKKAT ÇEKENİİZMİRLİ GÜZEL OLDU

Kadın yarışmacıların geneline göre uzun boyu ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki İzmirli Melisa Akuş, katıldığı henüz ilk müsabaka olmasına rağmen; Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunan rakipleri arasında, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

Dans hayatı öncesinde spor yaptığıve şimdilerde de sporla dansı birlikte çalıştığını söyleyen MelisaAkuş, aynı zamanda üniversitede Sağlık bilimleri okuduğunu ve yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan bir dizi filmde rolü olduğunu belirtti.

Türkiye Salsa 5. Etap Dans Yarışması; Marmaris'te tamamlandı

Bosphorus, Brezilya, Türkiye, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Salsa 5. Etap Dans Yarışması; Marmaris'te tamamlandı - Son Dakika


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