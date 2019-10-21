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Türkiye Şam'la Görüşmeli mi?

2 saat önce

Türkiye'nin Rusya'nın aracılığında Suriye hükümetiyle ve özellikle Beşar Esad'la tekrar diyaloğa girmesi seçeneğine nasıl bakılıyor?

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Türkiye'nin Rusya'nın aracılığında Suriye hükümetiyle ve özellikle Beşar Esad'la tekrar diyaloğa girmesi seçeneğine nasıl bakılıyor? VOA Türkçe, İstanbul'da vatandaşlara bu soruyu sordu ve görüşlerini aldı

Türkiye Şam'la Görüşmeli mi?

Beşşar Esed, İstanbul, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 
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