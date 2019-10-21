Türkiye Şam'la Görüşmeli mi?
2 saat önce
Türkiye'nin Rusya'nın aracılığında Suriye hükümetiyle ve özellikle Beşar Esad'la tekrar diyaloğa girmesi seçeneğine nasıl bakılıyor?
Türkiye'nin Rusya'nın aracılığında Suriye hükümetiyle ve özellikle Beşar Esad'la tekrar diyaloğa girmesi seçeneğine nasıl bakılıyor? VOA Türkçe, İstanbul'da vatandaşlara bu soruyu sordu ve görüşlerini aldı
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02
Estetikli güzel olmaz Bakan Çavuşoğlu'ndan kimyasal silah iddialarına sert yanıt Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı - Aşırı hız yapan araç Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı