Son Dakika Haberleri: Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na Doğru

Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na Doğru

1 saat önce

Mersin'de yarın başlayacak olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na Doğru, System.String[]
Mersin'de yarın başlayacak olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışlar dolayısıyla Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların alternatif olarak GMK Bulvarı Okan Merzeci Bulvarı 3.Çevreyolu İstemihan Talay Bulvarı ve otoyolu kullanmaları istenirken, trafiğe kapatılan güzergaha araç park edilmemesi konusunda da uyarıda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Menderes, Yenişehir, Mersin, Türkiye, Güncel
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