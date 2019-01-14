Son Dakika Haberleri: Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandılar

Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandılar

49 dakika önce

1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwando Takımı Türkiye Şampiyonası için Konya'ya gitti.

Türkiye Şampiyonası'na Uğurlandılar, System.String[]
1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwando Takımı Türkiye Şampiyonası için Konya'ya gitti.

Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası turnuvada Bilecik'in Osmaneli ilçesini temsil eden ve madalyalar kazandıran, milli takıma sporcu veren 1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwando takımı, 15-20 Ocak 2019 tarihinde Konya ilinde yapılacak olan Gençler Taekwondo Türkiye şampiyonasına 4 sporcu ile katılacak. Başarılı sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor olarak Taekwando branşımızda büyük başarılar elde ettik. Sporcularımız hem bireysel olarak, hem de takım olarak madalyalar, kupalar kazandı. Her şeyden önemlisi Taekwando Takımımız Osmaneli'nin tanıtımında simge haline geldi. Değerli Mensur Düş Hocamıza ve sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Genç Taekwando Takımımız sporcularına başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Bilecik, Konya, Osmaneli, Türkiye, Yaşam
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