Türkiye Şampiyonası'ndan milli takım vizesi çıktı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları sonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübünden 3 sporcu, ay-yıldızlı takımın vizesi almayı başardı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları sonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübünden 3 sporcu, ay-yıldızlı takımın vizesi almayı başardı.



9 farklı il ve 20 spor kulübünden 78 erkek, 63 bayan olmak üzere toplam 141 sporcunun mücadele ettiği Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları, 22-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Organizasyonda büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında bayan ve erkeklerde yapılan mücadeleler sonucunda yeşil-siyahlı sporcular Tuğcan Kaytar, Yunus Ayvazoğlu ve Mehmet Emre Çolaklar; su üstü, çift palet, dip ve disiplinlerinde başarılı bir performans sergileyerek 2019-2020 sezonunda Milli Takım kadrosuna seçilmeye hak kazandı.



Yunanistan ve Mısır'da ülkemizi temsil edecekler



Ay-yıldızlı takım kadrosuna Şehitkamil Belediyespor Kulübünden 3 sporcu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, mili sporcuların yarışma takvimine göre Türkiye'yi Yunanistan ve Mısır'da temsil edeceklerini söyledi. Tecrübeli Antrenör Bingül, Türkiye Şampiyonası sonucunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Paletli yüzme branşında sporcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Sporcularımız Tuğcan Kaytar, Yunus Ayvazoğlu ve Mehmet Emre Çolaklar, performanslarıyla Milli Takım vizesi aldılar. Millilerimiz, yarış takvimine göre A Milli Takım sporcusu olarak 22 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ve TSSF Genç Milli Takım sporcusu olarak 27 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Mısır'da yapılacak Dünya Gençler şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler. Sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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