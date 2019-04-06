Son Dakika Haberleri: Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Tavşanlı'da Başladı

Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Tavşanlı'da Başladı

10 dakika önce

- Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Tavşanlı'da başladıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Karakova sahalarında başladı.

Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Tavşanlı'da Başladı, System.String[]
- Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Tavşanlı'da başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Karakova sahalarında başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir Anadolu Üniversitesispor, 1299 Bilecikspor, Bursa Arabayatağıspor, Akhisar Yıldırımspor ve Uşak Bölmespor takımları ile birinci kademe müsabakalarında Final maçı Pazar günü guruplarında birinci olan takımlar arasında oynanacak.
Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz," Tavşanlı Belediyesinin yeni yapmış olduğu sahaların açılış zamanında Türkiye Şampiyonası sözü vermiştik. Böyle bir sahada futbol oynatmak gurur verici, bu sahaları kazandıran Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki kategorilerde de Tavşanlı'ya karşılaşmaları taşımaya çalışacağız." diyerek tüm spor camiasına bu eserlerin sahip çıkılması gerektiği mesajını verdi.
Arabayatağıspor Kulüp Başkanı Mehmet Güleç, " Kütahya'ya gelmekten mutluyuz, burası bize hep uğurlu geldi. Toplam 5 yılda değişik yaş gruplarında 3 tane Türkiye şampiyonluklarımız var. Amacımız burada şampiyonluklardan daha ziyade büyük kulüplere alt yapımızdan çıkan genç futbolcularımızı ihraç etmek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:48 Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kütahya, Türkiye, Tavşanlı, Yerel
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