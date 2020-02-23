Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar - Son Dakika Spor

Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar

6 saat önce

Amasya'da 11-12 yaş ulusal gelişim projesi 2. Vize Yüzme Yarışları ve 13+ Milli Takım Baraj Yüzme Yarışmaları yapıldı.

Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar, System.String[]

Amasya'da 11-12 yaş ulusal gelişim projesi 2. Vize Yüzme Yarışları ve 13+ Milli Takım Baraj Yüzme Yarışmaları yapıldı.


Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda 26 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında sporcular Türkiye Şampiyonası'na ve milli takım seçmelerine katılmak için kıyasıya mücadele etti. Amasya'da derece yapan ve birinci olan sporcular Giresun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve milli takım grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.


Milli takıma girebilmek için yüzen 13 yaşındaki Ozan Çapkın, "Bundan sonra Trabzon'a gideceğiz. Milli takım için yarıştım ama derece çok kısa olduğu için çok zorlandık" dedi.


Yüzme Antrenörü Atilla Dulkadiroğlu ise, "Yüzme branşı uzun soluklu bir spor. Çocuklarımızın 4-5 yıllık bir emeğinin sonunda Milli Takım seçmeleri ve il baraj maçları yapılıyor. Buradaki barajları geçen sporcular, Türkiye Şampiyonası 11-12 yaş vize yarışlarına gitmekte. Başarılı olan barajı geçenler bu müsabakalarda ilimizi temsil ediyor. Burada 8 tane özel kulüp ve Gençlik Spor Müdürlüğünün öğrencileri olmak üzere 40-50 civarında müsabakaya katılan öğrencilerimiz var. Bugün 26 civarında öğrencimiz yarıştı" diye konuştu.


Türkiye Şampiyonası için mücadele eden sporculardan Eylül Şimal Yar da, "Barajlarda geçtiğim için şu an Samsun'a gitmeye hak kazandım. Samsun'a gittiğimde yine oradaki barajları geçip Ankara'ya gideceğim. Ankara'yı da geçip Türkiye finallerine kalacağım, orada da birinci olmayı planlıyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]