Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki güreşçi Çağan Köse, Türkiye Şampiyonasına kar üstünde hazırlanıyor.

7 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Köse'nin hedefi 75 kilogramda Türkiye şampiyonu olmak. Her gün kar üstünde yaklaşık 3 saat çalışan Köse, korona virüs nedeniyle kar üstünde teknik, kuvvet, dayanıklılık çalışmaları yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. 10 yaşında güreş yapmaya başlayan Köse, hala aktif olarak güreş yapan hem antrenörü hem de dayısı olan Yasin Şahin ile antrenmanlara devam ediyor.

Kar üstünde antrenman yapan Çağan Köse, "Korona virüs nedeniyle salonlarımız kapalıyken, Suluova'nın eteklerinde Akdağ Dağlarında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu antrenmanlar teknik, kuvvet, dayanıklılık antrenmanlarına yer veriyoruz. Antalya 7 Nisan'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Amasya'mızı, Suluova'mızı 75 kiloda en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

20 senedir güreş yapan Çağan Köse'nin antrenörü Yasin Şahin, "Türkiye'nin her yerinde güreş yaptık, dereceler aldık. Yendik, yenildik. İçimizde şu var bizler bir şey yapamasak bile şuan yeğenim Çağan Köse'yi en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum ve yetiştireceğim de. O yüzden Antalya'da yapılacak olan U15 yaş grupları arası Türkiye şampiyonasına hazırlıklarımız Suluova'nın Akdağ Yaylalarında antrenmanlarımıza başladık. Suluova'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Köse, kar üstündeki antrenmanlarına şampiyonaya kadar devam edecek. - AMASYA