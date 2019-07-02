Son Dakika Haberleri: Türkiye şampiyonasında derece elde eden okçuların hedefi milli takım
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Türkiye şampiyonasında derece elde eden okçuların hedefi milli takım

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ta okçuluk eğitimi alan sporcular, milli takıma girebilmek için haftanın 6 gününde antrenman yapıyor.

Türkiye şampiyonasında derece elde eden okçuların hedefi milli takım, System.String[]
Kahramanmaraş'ta okçuluk eğitimi alan sporcular, milli takıma girebilmek için haftanın 6 gününde antrenman yapıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 80 sporcu okçuluk eğitimi alıyor. Osman Sayın Spor Salonunda ücretsiz olarak okçuluk eğitimi alan sporcular Türkiye şampiyonalarında derece elde ederken, yeni sporcularında milli takıma katılabilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta okçuluk eğitimine yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Fatih Küçük, "İki yıldır devam ediyor okçuluk çalışmalarımız miniklerde Türkiye şampiyonu çıkarttık. Önümüzde maçlarımız var inşallah milli takıma sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Okçuluğa elverişli olan, fizik yapısı uygun 9-15 yaş aralığında gençleri ücretsiz alıyoruz. Bir hafta on gün eğitim yapıyoruz ve eğitimler sonunda elverişli olan sporcularla devam ediyoruz. Şuanda bizde 50'ye yakın sporcularımız var. Yaz spor okullarıyla birlikte 80 civarında sporcumuz var. Okçuluğa talep var, haftanın 6 gününe antrenmanları yayarak farklı zamanlarda eğitimler yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Spor
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