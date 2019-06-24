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Türkiye Şampiyonluğu İçin Son Viraj

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 Takımı, Kütahya'da düzenlenen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe Müsabakalarında şampiyon olarak adını finallere yazdırdı.

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Konya Anadolu Selçuk Spor, Muğlaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor gibi önemli takımları geride bırakarak Türkiye'deki en iyi 4 takım arasına kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için son viraja girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyepor, alt yapıya yaptığı atılımın meyvelerini topluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 Takımı, Kütahya'da düzenlenen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe Müsabakalarında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Kütahya'da, Konya Anadolu Selçuk Spor'u 2-0, Muğlaspor 4-0 ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorlarla geride bırakan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, şampiyonada son 4'e kalmayı başardı.Türkiye şampiyonluğu için son viraja giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızları ay sonunda yapılması planlanan final müsabakalarına için hazırlıklara başladı.

Güvenimiz tam

Şampiyonada önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 Teknik Sorumlusu Akif Taşçı," Zorlu şampiyonada takımımız güçlü rakiplerini geride bırakarak son 4'e kaldı. Sporcularımızın inançları ve yetenekleriyle Türkiye şampiyonu olarak Manisa'ya kupayı getireceklerine güvenim tam. Bu vesileyle bugüne kadar destekleriyle bize güç veren Manisa Belediyespor Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:57 Kaynak: Bültenler
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