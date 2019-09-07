Türkiye şampiyonu altınla ödüllendirildi

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda F1A kategorisinde Türkiye birincisi Çağatay Suvay altınla ödüllendirildi.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu desteğiyle açılan kursa katılarak

dereceye giren Çağatay Suvay'a makamında kabul eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, altın hediye

etti.

Baker, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Kurumumuz aracılığıyla açılan kurslarda çok güzel başarılar elde ediliyor. Açmış

olduğumuz kurslarda öğrencilerimizin ülke çapında böylesine güzel başarılar elde etmesi

bizleri gururlandırıyor. Kurslarımızdaki tüm öğrencilerimize ve kursiyerlerimize başarılar

diliyor her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." dedi.



Şampiyon Çağatay Suvay ise "Daha önce bu kupayı Ankara takımları dışında kazanan hiçbir il olmamıştı, bu kupayı Sivas'a kazandırdığımdan dolayı çok mutluyum. Bizlere bu imkanı verdiği için Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ramazan Baker'e çok teşekkür ederim. İnşallah dünya çapında başarı elde eder ve ilimize bir kupa daha kazandırırız." diye konuştu.