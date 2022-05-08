Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu

08.05.2022 12:23

Tekerlekli sandalye dans branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Yeliz Güllü, Anneler Günü dolayısıyla 12 yaşındaki oğlu Alperkaan Paşa Güvenç'le dans etti.

Tekerlekli sandalye dans branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Yeliz Güllü, Anneler Günü dolayısıyla 12 yaşındaki oğlu Alperkaan Paşa Güvenç'le dans etti.

Son olarak 2022 Türkiye Şampiyonası'nda iki dalda altın madalya kazanan Yeliz Güllü, oğluyla birlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Madalyaları 12 yaşında vefat eden kızı Senanur Güvenç için kazandığını bir kez daha hatırlatan Yeliz Güllü, oğlu Alperkaan Paşa'yla dans ederken de oldukça duygulanıyor.

Rahmetli kızı Senanur'un vasiyeti üzerine aile olarak dans ettiklerini vurgulayan Yeliz, "Paşa da bunu çok iyi biliyor. Paşa, elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyor ama bizim amaçlarımızdan birisi 'Senanur Engelli, Engelsiz Dans Okulu'nu' açmak. Ümit ediyorum ki Paşa bu okulda çok iyi bir dans antrenörü de olacak. Kendisi de bu konuda istekli. Engelli ailelerine de mesaj vermek istiyoruz. Bedenimizin eğriliğiyle değil, ruhumuzun düzgünlüğüyle çocuklarımızı eğitelim. Uluslararası yarışmalarda böyle bir branş açılırsa Paşa'yla katılmayı çok istiyorum. Şimdiden çalışmalara başladık aslında." ifadelerini kullandı.

Son katıldığı şampiyonada iki altın madalya daha elde ettiğini anlatan milli sporcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahtımızı yapabiliriz ama bahtımızı yapamayız. Kaderime 3 çocuk yazıldı. Bir çocuğum cennette, iki evladım da bende emanette. Ben Senanur'a verdiğim sözü dans ederek yerine getiriyorum. Evet çok yoruluyorum, dansta başarı sağlamak zorundayım. Ay-yıldızlı formayı da temsil ediyorum, herkese de nasip olmaz bu. 2022'de de Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa'da da olacağım. Annelik zor ama çok güzel bir duygu. Evlat sahibi olmadan gerçekten bilinmez. Çocuklarım, engelli bir anneye sahip oldukları için de gurur duyuyorlar. Engelli anne de olabiliriz, engelli çocuk annesi de. Bunlar önemli değil, önemli olan toplumda hayata nasıl tutunduğumuz. Başarılarla tutunacağımıza inanıyoruz."

Yeliz Güllü, uluslararası yarışmalara hazırlandığını da aktararak, "Yeni bir koreografi çalışması yapıyorum. Önümde Polonya'da kota yarışması var. Daha sonra Almanya, Slovakya ve Çekya'da yarışmalar var. Polonya'da kotayı rahat alacağımı düşünüyorum. Dünya şampiyonu olacağıma da inanıyorum. Tabii ki ülkeme ve Senanur'a armağan edeceğim bu madalyayı." diye konuştu.

Alperkaan Paşa: "Benim için yılın annesi Yeliz Güllü'dür"

Dans ederken oldukça duygulu anlar yaşayan Alperkaan Paşa Güvenç, hiçbir eğitim almamasına rağmen şampiyon annesine pistte çok rahat bir şekilde eşlik ediyor.

"Benim için yılın annesi Yeliz Güllü'dür. Ben annemle değil, vefat eden kardeşimle dans ediyormuşum gibi hissediyorum." diyen Alperkaan Paşa, "Figürleri annemden öğreniyorum. Koreografi çok çalışmıyoruz, içimizden geldiği gibi dans ediyoruz. Annemi şampiyonalarında yerinde izliyorum. Arkadaşlarıma annemin başarılarını anlatıyorum. Hava atmak için değil, onlarla bu başarıyı paylaşmak için söylüyorum. Arkadaşlarımın birçoğu da annem okula geldiğinde tebrik ediyor. Annemle beraber bir gün yarışmaya katılıp vefat eden kardeşimin köşesine bir madalya da ben eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu
Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu
Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu
Türkiye şampiyonu anne, oğluyla dans pistinde buluştu
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Kaynak: AA

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