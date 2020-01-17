Türkiye şampiyonu Burcu'dan İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye şampiyonu Burcu'dan İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Türkiye şampiyonu Burcu'dan İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu Burcu'dan İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.


Halter Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı temsilen şampiyonaya katılan Aydın Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencisi Burcu İldem Gerçekden 69 kg. sıkletinde koparmada 76, silkmede 91 kg. kaldırarak toplamda 167 kg. ile en yakın rakibine 61 kg.lık fark atarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Aydın'a bu gururu yaşatarak, emeği geçenlere teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, "Gençlerimiz bu önemli dereceleri zorlu çalışmaların ardından azimleriyle elde ediyor. Sporcumuzu ve tabiki bu çalışmalarındaki en büyük destekçisi antrenörümüzü, şehrimize ve ülkemize böyle sporcular yetiştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Didim, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye şampiyonu Burcu'dan İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]