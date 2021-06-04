Türkiye Şampiyonu Çaycuma'dan Akdoğan oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Arda Akdoğan, İşitme Engelliler Badminton Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

2-3 Haziran tarihlerinde Ankara Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 şehirden, 42 kulüp ve 110 sporcu katıldı. Sporcular, büyük, genç, yıldız ve minikler gibi farklı kategorilerde mücadele ettiler.

Türkiye Şampiyonu olan TOGA Spor kulübü sporcusu Arda Akdoğan(12) için kulüp başkanı Avukat Dilek Keleş, sporcusunu tebrik ederek, " Çekişmeli müsabakalar sonucunda Arda şampiyonluğu Çaycuma'ya getirmiştir. Antrenörümüz Fatih Akar'ı ve sporcumuz Arda Akdoğan'ı huzurunuzda tekrar tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum. Bilindiği gibi bu başarı kulübümüz için ilk değildir. Diğer branşlarımız da faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Daha önce Taekwondo branşında Antrenörümüzü ve 2 sporcumuzu Milli Takım'a gönderdik. Güreş branşında da Antrenörümüz Milli Takım'da görev almaktadır. TOGA Spor yönetim kurulu olarak hedefimiz kulübümüz bünyesinde bulunan diğer branşlarda da Milli Takım'a sporcu yetiştirmektir. Bizlere desteklerimi esirgemeyen Gençlik Spor İl müdürümüz Hakan Yüksel'e, Gençlik İlçe Müdürümüz Şendoğan Kaya' ya teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ZONGULDAK