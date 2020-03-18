Türkiye şampiyonu Eskişehir'den çıktı - Son Dakika

Türkiye çapında 81 farklı şehirden kuaförlerin katıldığı Golden Hair Festivali'nde Erkek Saç Kesim Kategorisinde Türkiye birincisi Eskişehirli Hasan Yılmaz oldu.



Antalya'da 15-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen C.M.C. C.A.T. Golden Hair Festivali, Türkiye çapında kuaförlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 81 farklı şehirden onlarca kuaför birincilik için kıyasıya bir yarışma sergilerken, kazanan ise Eskişehir'den Saloon HY adlı işletmesiyle Hasan Yılmaz oldu. Ulusal Erkek Saç Kesim kategorisinde birinci olan Eskişehirli kuaför Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "2 sene önce kendi işletmemi ilk açtığımda hep böyle başarıların hayalini kuruyordum. İtalya, Yunanistan ve Rusya'da düzenlenen uluslararası başarıların ardından şimdi de kendimi ülkemde kanıtlama fırsatı buldum. Eskişehir'den çıkan bir kuaför olarak bunlar benim için çok gurur verici. Ekibime, emeği geçenlere ve beni destekleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR