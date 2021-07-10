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Türkiye şampiyonu okçular milli takımda - Son Dakika

Türkiye şampiyonu okçular milli takımda

10.07.2021 13:14
Türkiye şampiyonu okçular milli takımda, System.String[]

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya'ya gidecek olan Yıldız-Genç Milli Takımın aday kadrosunun belirlendiği Yıldız-Genç Türkiye Okçuluk Şampiyonası yapıldı.

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya'ya gidecek olan Yıldız-Genç Milli Takımın aday kadrosunun belirlendiği Yıldız-Genç Türkiye Okçuluk Şampiyonası yapıldı.

2021 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk branşı sporcuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney katıldı. Yıldızlar Kategorisinde Hazal Burun, Genç Kızlar Kategorisinde Songül Lök, Genç Erkekler Kategorisinde Emircan Haney, Genç Karışık Takım kategorisinde ise Songül Lök ve Emircan Haney müsabakayı Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk sporcuları Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya'ya gidecek olan Yıldız-Genç Milli Takım kampına gitmeye hak kazandılar. - MUĞLA

Türkiye şampiyonu okçular milli takımda
Türkiye şampiyonu okçular milli takımda
Türkiye şampiyonu okçular milli takımda

Yıldız Genç, Türkiye, Okçuluk, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye şampiyonu okçular milli takımda - Son Dakika Spor


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