Son Dakika Haberleri: Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki Beyza, Aydın'ı gururlandırdı
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Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki Beyza, Aydın'ı gururlandırdı

38 dakika önce

Erzincan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonasında 44 kilogram 12 yaş grubu sıkletinde Aydın'ı temsilen katılan Beyza Baysan, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki Beyza, Aydın'ı gururlandırdı, System.String[]
Erzincan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonasında 44 kilogram 12 yaş grubu sıkletinde Aydın'ı temsilen katılan Beyza Baysan, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 747 sporcuya ev sahipliği eden şampiyonada kazandığı başarıyla Aydın'da gurur kaynağı olan Beyza Baysan ve ailesi Aydın Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında şampiyona ile ilgili bilgiler veren başarılı sporcu ve ailesi aynı zamanda İl Müdürlüğü görevine atanan Cenap Fillikçioğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

"Başarının Yaş Yoktur"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Fillikçioğlu "Başarının yaşı yoktur. Aydın ilinde küçük yaşta olmasına rağmen Türkiye Şampiyonluğu elde eden birçok sporcumuz mevcuttur. Beyza Baysan ilk katıldığı şampiyonada elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu hem kendisi için hem de Aydın spor camiası için büyük bir gururdur. Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Beyza Baysan'a başarılar diliyor, antrenörünü ve ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Aydın'da spora gönül vermiş her kesimin destekçisi olacağız. 7'den 77'ye spor yapan ya da spor yapmak isteyen herkese hizmet edeceğiz. Tecrübeli antrenörlerimiz gençlerimizin hizmetinde olup Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İl Müdürlüğü görevine atanan Cenap Fillikçioğlu, Türkiye şampiyonluğu derecesinden dolayı Beyza Baysan'a kutlayarak, hediyeler verdi. - AYDIN
Erzincan, Türkiye, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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