Türkiye şampiyonu 'Naci' robot, ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak - Son Dakika

Türkiye şampiyonu 'Naci' robot, ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak

TEKİRDAĞ 'Naci' ismini verdikleri robotuyla Vex Robotics Türkiye finallerinde 'TFL Robotics' Türkiye Şampiyonu olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı öğrencileri, ABD'de 800 robotun katılımı ile yapılacak dünya robot yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencilerinin kendi aralarında kurdukları takım ile öğretmen ve okul yönetiminin de desteğiyle yaptıkları robotla ülke genelinde dereceye giren 42 robotun katıldığı 'TFL Robotics' Türkiye Şampiyonasına katıldı. Robotların yarıştığı müsabakalarda, Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri 'Naci' ismini verdikleri robot ile birinciliği elde ederek, hem Türkiye şampiyonu oldular hem de Mayıs ayında dünya genelinde dereceye girmiş 800 robotun katılımı ile Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenecek olan dünya robot yarışmalarına girmeye hak kazandı. Ülkenin gururu olan Tekirdağlı lise öğrencileri ve okul hocaları gazetecilere açıklamada bulundular.

Hayaldi gerçek oldu

Takımın kaptanı Büşra Gülen yaptığı açıklamada, "Robotumuzun 2 farklı kolu var. Hem yukarıya kaldırmaya yönelik, hem de genel taşımaya yönelik iki farklı sistemimiz var. Dünya şampiyonasına katılmayı zaten hedefliyorduk. Gerçek olması hayal gibiydi. Şuan çok mutluyuz. Gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Hepimizde güzel bir heyecan var. Dünya şampiyonasından boş dönmek istemiyoruz. Orada da güzel bir final oynamak isteriz. Her şekilde bir ödül ile dönmek isteriz. 2020'den beridir aynı işi yapıyoruz. Her seferinde tema değişiyor. Her sene o temaya yönelik en iyi robotu yapmaya çalışıyoruz. Bu senden sonra başka bir tema açıklanacak. Ona uygun bir robot ile başka bir şampiyonaya daha gitmeyi istiyoruz. Takımınızın yüzde 90'ı mühendis olmayı hedefliyor. Gelecekteki becerilerimizi temellendirdiğimizi düşünüyoruz. Herkesin burada kendine bir şeyler kattığını söyleyebilirim. O yüzden çok faydalı oluyor" dedi.

Dünyada dereceye giren 800 robot yarışacak

Ebru Naim Fen Lisesinde Bilgisayar Öğretmeni Sedat Eren ise yaptığı açıklamada ise "Burada arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 5 aylık bir çalışmaları neticesinde bir robot tasarladılar. Bununla da Türkiye şampiyonasına katıldık, tabi bu olayın öncesi de var, 3 yıl öncesinde başlattığımız bir projeydi bu. Biraz maliyetli bir süreç tabii ki kolay değil bunları alıp, tasarlayıp, üretmek. Öğrencilerimiz çok çalıştılar, gece çalıştılar hafta sonu çalıştılar. En son 19-20 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası finallerine katıldık. Orada da finale kadar etap etap geçerek önce sıralama turlarını namağlup tamamlayıp daha sonra çeyrek final, yarı final ve final etaplarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. Ülkemizi inşallah mayıs ayında Amerika'da yapılacak dünya finallerinde temsil edecekler. Robotik yarışmasının teması aslında bir robot savaşı tarzında değil, iki takıma karşı, iki takım belli bir hedef doğrultusunda en yüksek puanı toplamaya odaklı bir yarışma bu. Bir ittifakınız oluyor karşı tarafta da iki tane rakibiniz oluyor. Her sene teması değişiyor bu yarışmanın bu sene dubalar var onları tahterevalliye çıkartmak, halka toplamak tarzı bir teması var. Geçtiğimiz yıllarda küpleri istifleme tarzında bir teması vardı. Önümüzde ki yıl yine değişecek yani çocuklar yeniden bir robot tasarlayacaklar. İşin güzel tarafı da bu zaten. Burada her iki takımın iki ayrı bölgesi var amaç dubaları kendi bölgelerine çekerek en yüksek puanı toplamak. Yarışma ortamında da zaten genellikle özel okullar oluyor çünkü maliyetli bir süreç. Bir devlet okulu olarak Türkiye Şampiyonasını kazanmak gerçekten şaşırtıcı oldu her şeyden önce. Finallerde 42 takım vardı. Takım Amerika bileti kazandı. Bizde bu takımdan bir tanesi olduk. ABD'de yapılacak olan dünya şampiyonasına 800 takım katılıyor ve bu vex world olarak geçiyor. Dünya'da en geniş katılımlı robot turnuvası rekorlar kitabına da girmiş durumda" diye konuştu.