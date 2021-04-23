Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi

Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerinde kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Hatice Nur Sarı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından yarım altınla ödüllendirildi.

18 - 20 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerinde Hatice Nur Sarı, 5. kez Türkiye birinciliği alarak ilçenin gururu oldu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da şampiyon güreşçiyi makamında ağırlayarak yarım altın ile ödüllendirdi.

Kozan'da güreşte büyük başarı elde eden ve ilçenin gururu olan Sarı'ya başarılar dileyen Kaymakam Gürçam, "Kozan tarihinde olimpiyat şampiyonları çıkarmış önemli bir şehrimiz. Hatice kızımıza bize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde zorlu bir antrenman süreci yaşadılar. Antrenörleri Tuğba Yılmaz ve Erol Dağlı'ya da sporcularımızın bu başarısında büyük bir emekleri var. Bu bağlamda onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Sporun ve sporcuların her daim yanındayız. Hatice kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarete Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ve Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut katıldı. - ADANA