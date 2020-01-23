Türkiye şampiyonu yine Erdek'ten çıktı - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu yine Erdek'ten çıktı

6 saat önce

İstanbul'da yapılan Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.

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İstanbul'da yapılan Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi. Erdekli sporcular şampiyonada başarılı oldular. Yüksek atlamada Derya Sayraman Türkiye şampiyonu oldu.


İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 2 gün boyunca devam eden ve 2007, 2008, 2009 doğumlu bine yakın atletin rekor katılımına sahne olan yarışmalarda hem çocuklar, hem de aileleri büyük heyecan yaşadı.


Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da katıldığı şampiyonaya giden sporcular güzel dereceler elde etti. Sporculardan Derya Sayraman Yüksek Atlama da Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, ayrıca uzun atlama branşında da Türkiye Üçüncüsü oldu. Diğer sporculardan Almina Kaynak ve Almina Alten ise 4x100 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye İkincisi olurken, diğer sporcular da en iyi derecelerini yaparak kulüplerini en iyi şekilde temsil etmeyi başardılar.


Şampiyonayı değerlendiren Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, küçük sporcuların sahne aldığı dev organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da Erdek'i en iyi şekilde temsil ettiklerine değinen Gülhan, "İşimi çok seviyorum, çocukları seviyorum, Erdek'i seviyorum. Çocuklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesiminin bu çocuklara sahip çıkması destek olması lazım. Bugüne kadar bizlere destek olan değerli Erdek halkına çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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