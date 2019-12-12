9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 9. Gelişim Platformunun Sanal Uygarlık etkinliğine konuşmacı olarak katılan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, gençlerle bir araya geldiği organizasyonda, "Türkiye, sanayi 4.0 ile sıçrama yapabilir. Bir sıçrama istiyorsak bu devrimle gerçekleştirebileceğimizi unutmamız gerekmekte" dedi.



Üniversite öğrencilerini iş dünyasının ünlü isimleriyle buluşturarak meslek hayatlarında ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Endüstri Mühendisliği 9.Gelişim Platformunun her sene heyecanla beklenen etkinliği bu kez "Sanal Uygarlık" konseptiyle gerçekleşti. Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan'ın da konuk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, birbirinden değerli konuşmacılar yer aldı. Gelişen medeniyet, yeni nesil teknoloji, sanayide hızlı değişim, teknolojiye yön veren şirketler gibi başlıkların ele alındığı etkinlikte gençlerle bir araya gelen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Sanayi 4.0 gelişmelerini, sivil toplum kuruşu olarak etkinlik ve faaliyetlerini aktardı.



Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konuşmada EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, dünyanın yakından takip ettiği Sanayi 4.0'ın ülke olarak gerisinde kalınamayacağını belirterek, "Türkiye, sanayi 4.0 ile sıçrama yapabilir. Türkiye olarak bir sıçrama istiyorsak bu devrimle gerçekleştirebileceğimizi unutmamız gerekmekte" dedi.



Üniversite sıralarındaki gençlerin iki dönem arasında geçiş sağladığına dikkat çeken Aslan, "Sizlerin doğduğu medeniyet ile sizlerin yaşlandığınız dönemdeki medeniyet çok farklı olacak. Siz iki farklı döneme, büyük teknolojik değişime şahitlik edeceksiniz. Dünya genelinde kaydedilen her gelişme beraberinde bir değişim süreci getirir; ama bu değişim sürecinde her zaman yeni fırsatlar doğar. Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 6 istihdam artışı sağlayacağı, uzun vadede ise nitelikli iş gücü talebinde artış olacağı öngörülmekte. Bu beklentiler gerek devletlerin gerekse bireylerin eğitim sisteminden beklentilerini de değiştirecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



"Bir yol haritasını ortaya koymalıdır



Endüstri 4.0'ın beraberinde getireceği yeni istihdam olanakları doğrultusunda üniversitelerin eğitim programlarını güncellemeleri gerektiğini de hatırlatan Aslan, şöyle konuştu:



"Özellikle fen bilimleri alanında çok-disiplinli yaklaşımların benimsenmesi; elektrik, elektronik, makine mühendisliği ve bilgisayar bilimlerini bir araya getiren mekatronik alanında yeni eğitim programlarının oluşturulması önem taşıyor. Aynı zamanda da gerek üniversitelerin gerekse araştırma kuruluşlarının dünya genelindeki standartları takip ederek Ar-Ge başta olmak üzere her alanda daha aktif rol alması bekleniyor. Diğer bir deyişle, Endüstri 4.0'ın sadece akademik ya da sadece ticari bir girişim olarak başarıya ulaşması mümkün olmadığı için akademi-iş dünyası-siyaset üçgeninin sağlam bir şekilde çizilmesi gerekiyor. Teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen iş gücüne sahip Türkiye, küresel ekonomideki rolünü değiştirecek büyük bir dönüşüm oluşturma fırsatının eşiğindedir. Türkiye sanayisinin gelişmesinde ve rekabetçiliğinin arttırılmasında çok temel bir faktör ve fırsat olacağına inandığımız Sanayi 4.0 devriminin yakalanması ve öncü ülkeler arasında yer alınması için tüm paydaşların ortak bir ülke planı ve hedefi çevresinde odaklanarak çalışması bir aciliyet ve zorunluluk göstermektedir. Türkiye, önündeki bu fırsatı hayata geçirmek için gerekliliklerini, önceliklerini ve bir yol haritasını ortaya koymalıdır. Bu yol haritasının tüm paydaşlarla işbirliği içinde ve kararlı bir şekilde uygulanması önümüzdeki on yıl için ülke gündeminin en temel maddelerinden biri olmalıdır." - İZMİR