Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandığa Gidiyor

Türkiye Sandığa Gidiyor

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı.

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı. Türkiye'de yaklaşık 57 milyon 93 bin seçmen sandık başına gidecek. Hasta ve engelli seçmenler için seyyar sandıklar bu seçimde de hayata geçirilecek.1 milyon 106 bin seçmense ilk kez oy kullanacak. Seçimde 3 pusula 1 zarfa konulacak. Oy kullanacak vatandaşların nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında bulundurması gerekiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı 31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandığa Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]