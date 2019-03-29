Türkiye Sandığa Gidiyor
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı.
31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı. Türkiye
'de yaklaşık 57 milyon 93 bin seçmen sandık başına gidecek. Hasta ve engelli seçmenler için seyyar sandıklar bu seçimde de hayata geçirilecek.1 milyon 106 bin seçmense ilk kez oy kullanacak. Seçimde 3 pusula 1 zarfa konulacak. Oy kullanacak vatandaşların nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında bulundurması gerekiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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