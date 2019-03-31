Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başına Gitti

Türkiye Sandık Başına Gitti

8 dakika önce

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ildeki seçmenler saat 7'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde oy verme işlemi ise saat 8'de başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına akın etti. Vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar de evlerinden alınıp servislerle taşınarak oy kullandı. Sandığa gidemeyenler için ise sandıklar ayaklarına götürüldü. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de kar yağışı etkiliydi. Vatandaşlar ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışına rağmen sandık başına gitti. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde artçı sarsıntılar sürerken, depremzedeler ise oylarını kurulan seçim çadırlarında kullandı. Saatler doğuda 16'yı batı da ise 17'yi gösterdiğinde sandıklar kapandı ve oy sayım işlemine geçildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

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