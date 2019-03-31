Türkiye Sandık Başında (2)
1 saat önce
- Seçim hazırlıklarından detaylar ŞANLIURFA - Yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
- Seçim hazırlıklarından detaylar ŞANLIURFA - Yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:07 Kaynak: AA
Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler
Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak
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