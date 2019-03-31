Türkiye Sandık Başında (2)
23 dakika önce
- Vatandaşlar'ın oy kullanması Vatandaşla röportaj MALATYA - Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
- Vatandaşlar'ın oy kullanması
Vatandaşla röportaj
MALATYA - Malatya
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.(2)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:49 Kaynak: AA
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