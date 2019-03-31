Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında (2)

Türkiye Sandık Başında (2)

1 dakika önce

- Vatandaşların oy kullanması Türkiye sandık başında - MARDİN MARDİN- Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.

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- Vatandaşların oy kullanması
Türkiye sandık başında - MARDİN
MARDİN- Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: AA

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