Türkiye Sandık Başında (2)
1 dakika önce
- Vatandaşların oy kullanması Türkiye sandık başında - MARDİN MARDİN- Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
- Vatandaşların oy kullanması
Türkiye sandık başında - MARDİN
MARDİN- Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: AA
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu
Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek