Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

56 dakika önce

- Seçim görevlilerinin hazırlıkları MARDİN - Mardin'de yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

- Seçim görevlilerinin hazırlıkları MARDİN - Mardin'de yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:17 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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