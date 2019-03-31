Türkiye Sandık Başında
56 dakika önce
- Seçim görevlilerinin hazırlıkları MARDİN - Mardin'de yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
- Seçim görevlilerinin hazırlıkları MARDİN - Mardin
'de yerel seçimler için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:17 Kaynak: AA
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