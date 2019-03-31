Türkiye Sandık Başında
55 dakika önce
- Sandıklardan genel görüntü İlk oy kullanan seçmenden görüntü Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
- Sandıklardan genel görüntü
İlk oy kullanan seçmenden görüntü Ardahan
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:19 Kaynak: AA
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