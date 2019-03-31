Türkiye Sandık Başında
52 dakika önce
-Seçim görevlilerinin hazırlıkları Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
-Seçim görevlilerinin hazırlıkları Gaziantep
'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Saat 07.00 itıbarıyla o kullanma başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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