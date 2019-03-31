Türkiye Sandık Başında
39 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy pusulalarının hazırlanması Vatandaşla röportaj Oy kullanımı ERZURUM - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy pusulalarının hazırlanması
Vatandaşla röportaj
Oy kullanımı ERZURUM - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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