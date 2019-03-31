Türkiye Sandık Başında
33 dakika önce
-Genel ve detay görüntüler -Vatandaşların oy kullanması Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
-Genel ve detay görüntüler
-Vatandaşların oy kullanması Adıyaman
'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sabah
erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıkları tamamladı. Daha sonra vatandaşlar oy kullanma işlemine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:40 Kaynak: AA
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