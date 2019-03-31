Türkiye Sandık Başında (3)
26 dakika önce
-Vatandaşların oy kullanması Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
-Vatandaşların oy kullanması Şanlıurfa
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: AA
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